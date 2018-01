Před schválením novely se zavírání vinoték a zdražování vína kvůli novým obalům obávala některá vinařská sdružení. Podle prezidenta Svazu vinařů ČR Tibora Nyitraye novela, která měla omezit falšování vína, podle něj zafungovala, a není důvod k výraznému zdražování prodávaného vína ze sudů.

Podle předsedy Sdružení obchodníků s vínem a vinoték Václava Rusnoka zdražili prodejci, kteří využívají tzv. bag-in-boxy o deset až 15 procent, zákon pak přinesl větší množství administrativních povinností.

Sudové víno není možné od začátku letošního roku možné prodávat jinde než u výrobců nebo dovozců. Výrobcem je i ten, kdo si víno nechá vyrobit. Vinotéky, které prodávají víno jako sudové a které nebudou příjemcem nebaleného vína či výrobcem, musí používat znovu nenaplnitelné nádoby s jednorázovým uzávěrem, třeba láhve nebo bag-in-boxy.

Počet inspektorů se zvedl



Podle inspekce se navýšily počty inspektorů, kteří se specializují na kontrolu vína, norma tím pádem pomáhá i k narovnání podmínek na trhu a nahrává poctivým provozovatelům. „Novela zákona mj. stanovila jasnou odpovědnost za vína, které provozovatelé prodávají ve vinotékách, a v tomto smyslu mohou inspektoři SZPI účinněji kontrolovat sortiment ve vinotékách,” uvedl Kopřiva.

Vinotéky, které prodávají zahraniční víno ze sudů, přešly podle několika zjištění ČTK na systém, ve kterém nově nalepují samolepky na lahve vína, na kterých dávají veškeré informace o stáčeném vínu. Tím podle Rusnoka podle výkladu inspekce přejímají odpovědnost za obsah lahví na sebe, o čemž však zákon nehovoří. Podle něj se tak do budoucna uvidí, jak to bude inspekce, potažmo soudy řešit. Většina výrobců, zejména zahraničních, však podle něj na balení vína místo do bag-in-boxů místo sudů přešla.

Před loňskými Vánocemi ale inspekce podle něj neoficiálně oznámila, že bude stále možný prodej i v lahvích, které se teoreticky nedají znovu doplnit (tedy se uzávěr při otevírání poškodí) při čepování ze sudů. „Podle mého názoru je výklad jednoznačný a zakazuje prodej (zahraničního) vína z kegů (sudů). Čekám, až začnou (inspektoři) chodit do vinoték, teprve tehdy se ukáže, jaký to má dopad trh,” dodal.

Zdražování nehrozí



Podle Nyitraye novela zafungovala, problematické podle něj bude posouzení a výklad inspekce, zda je provozovna "stáčírnou" nebo "prodejnou". Zánik vinoték však podle něj nehrozí, ani zdražování vína. Spotřebitelé si časem uvědomí, že si mohou koupit víno i přímo v bag-in-boxu a že si ho nemusí nechávat stáčet z bag-in-boxu ve vinotéce do lahve.

K mírnému zdražení podle něj mohlo dojít v případě, že si vinotéka pořídila bag-in-boxy a stále stáčí do lahví, tedy používá prakticky dva obaly. Ale spíše podle něj jde o to, že provozy spolu s registrací začaly platit daň z přidané hodnoty.

Novela přikázala i použití trikolóry na láhvi, a to u vína s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením a vyrobeného z hroznů sklizených v Česku. Zvýšila také pokuty za falšování vína.