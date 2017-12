Nejdražší pohonné hmoty zůstávají na Vysočině. Řidiči tam za litr benzínu zaplatí průměrně 31,08 koruny. Pouze o haléř nižší je průměrná cena benzínu v Praze. Nafta je na Vysočině v průměru za 30,60 koruny za litr, v Praze a Plzeňském kraji pak shodně za 30,15 Kč/l.

Naopak nejlevnější paliva jsou v Jihočeském kraji. Za litr benzínu tam motoristé zaplatí v průměru 30,21 koruny a za naftu 29,36 koruny za litr.

Po letních prázdninách začaly pohonné hmoty v Česku zdražovat. Koncem prázdnin řidiči tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 za 29,60 koruny za litr a koncem září za 30,20 Kč/l. Na této úrovni se cena udržela téměř celý říjen a od začátku listopadu znovu stoupala. V uplynulých týdnech ceny paliv stagnují, případně mírně klesají.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 27. prosinci (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 30,62 29,75 Praha 31,07 30,15 Jihočeský 30,21 29,36 Jihomoravský 30,90 30,04 Karlovarský 30,55 29,37 Královéhradecký 30,38 29,43 Liberecký 30,45 29,51 Moravskoslezský 30,28 29,41 Olomoucký 30,70 30,02 Pardubický 30,39 29,37 Plzeňský 30,89 30,15 Středočeský 30,88 30,02 Ústecký 30,24 29,39 Vysočina 31,08 30,60 Zlínský 30,71 29,68 Zdroj: CCS



„V nejbližších dvou týdnech předpokládáme mírné zvýšení cen pohonných hmot o několik haléřů. Cena ropy Brent v uplynulém týdnu vyskočila nad 66 USD za barel zatímco česká koruna vůči dolaru stagnovala,” řekl Novinkám ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

„Krátkodobou podporou pro cenu se staly i informace o výbuchu ropovodu v Libyi, což by na několik týdnů mohlo snížit export země o 100 tisíc barelů denně,” upozornil.

Kartel OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) prodloužil na konci listopadu těžební limit do konce roku 2018. Další přehodnocení situace je naplánované na červen 2018. Výraznější růst cen ropy je ale podle Tomčiaka nepravděpodobný vzhledem k volným těžebním kapacitám mimo země OPEC, které budou uvedeny do opětovného provozu v případě růstu ceny ropy nad 70 dolarů za barel.

Produkce ropy roste hlavně ve Spojených státech. „Příští rok by podle analýz tamní těžba mohla stoupnout nad deset miliónů barelů ropy denně. To by znamenalo, že USA by atakovaly pozici Ruska jako největšího producenta ropy na světě,” dodal Tomčiak.