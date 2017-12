ČNB a bankovní asociace se v závěru letošního roku dohodly na tom, že počátkem příštího roku spustí projekt s názvem Okamžité platby.

Jeho cílem je nabídnout klientům bank opravdu rychlou a nepřetržitou možnost převodu peněz z účtu na účet, tedy celých 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, 365 dnů v roce.

„V tomto režimu převedené prostředky, jejichž limit by byl až do 400 000 Kč, by měl mít příjemce k dispozici během několika vteřin od okamžiku, kdy mu je plátce poukáže. Příjemce by měl možnost použít tyto prostředky vzápětí pro další okamžitou platbu, pro platbu platební kartou či pro výběr z bankomatu,” uvedla asociace.

O konkrétních krocích okolo zavedení služby v posledních měsících diskutovali experti bank a ČNB.

„V současnosti se do projektu zamýšlí zapojit zhruba třetina bank z těch, které působí v ČR, jsou mezi nimi ovšem v podstatě všechny ty, které poskytují služby drobným klientům,” dodala ČBA.

ČNB bude na techniku zajištění řešení mezibankovních převodů potřebovat zhruba šest měsíců. Ve stejné době budou své systémy na novou funkcionalitu připravovat i jednotlivé banky. Následovat bude testování, to by se mělo konat ve druhé polovině příštího roku, tak aby banky mohly okamžité platby spustit do konce roku 2018.

V současné době trvá převod peněz mezi jednotlivými bankovními ústavy obvykle jeden či dva pracovní dny. Za příplatek banky nabízejí tzv. expresní platby, kdy například při odeslání peněz dopoledne dorazí ještě ten samý den.