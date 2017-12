Stávku svolali odboráři, kteří chtějí firmu přimět, aby uznala odborové organizace pilotů Vereinigung Cockpit. Protest byl zahájen v pondělí v pět ráno a přihlásily se k němu zhruba dvě stovky pilotů. Ryanairu se však podařilo místo nich povolat piloty z jiných zemí, případně zaměstnance bez stálé smlouvy.

Šlo vůbec o první stávku pilotů od založení společnosti Ryanair v roce 1985. V průběhu vánočních svátků se žádné akce nechystají, ujistil šéf odborářů z Vereinigung Cockpit Ilja Schulz. Společnost chování pilotů ostře kritizuje a vyzvala všechny cestující, aby se i tak dostavili na letiště.

Irský Ryanair patřil ještě v roce 2000 mezi letecké trpaslíky, mezitím se vypracoval do pozice evropského lídra co do počtu přepravených pasažérů, jejichž počet přesahuje sto miliónů ročně. Cestující neodradily ani kontroverzní nápady na zpoplatnění záchodků či zavedení míst ke stání, za kterými stál šéf společnosti Michael O’Leary.

Čistý zisk Ryanairu ve fiskálním roce, který skončil 31. března, dosáhl rekordních 1,32 miliardy eur (88 miliard korun). Meziročně společnost zvýšila zisk o šest procent, a to navzdory tomu, že výrazně snižovala ceny letenek.