Podvodníci komunikují česky, poněkud nezvyklou češtinou vzniklou překladem skrze internetové překladače. Ty se však stále zlepšují, takže v tomto směru nemusí komunikace působit tak podivně jako v minulosti.



Komunikaci zahajují zasláním dotazníku, který připomíná formulář, jaký by mohl obdržet i klient banky nebo nebankovní finanční instituce. Ať už oběť vyplní jakékoliv údaje, třeba takové, podle nichž by u seriózní finanční instituce úvěr získat nemohl, podvodníci zašlou další e-mail s podmínkami údajného úvěru. Oběť je musí odsouhlasit a zaslat kopii dokladu totožnosti.



V dalším kroku již přijde to, o co jediné podvodníkům celou dobu jde: „Z tohoto důvodu se doporučuje zaplatit částku (6870 kč) za registrační poplatek.“ Nejprve si však ještě vyžádají údaje o účtu, na který má být údajný úvěr zaslán: