„Vzhledem k těmto okolnostem jsme se rozhodli Včelpo prodat. Byli bychom rádi, kdyby firma změnila majitele ještě do konce tohoto roku,“ uvedla předsedkyně.

O firmu, zaměstnávající 12 lidí, měli zájem dva podnikatelé. Vše podle Machové nasvědčuje tomu, že jejím novým majitelem bude člen svazu a podnikatel Petr Vydra. Svazu nabídl za Včelpo asi deset miliónů korun, které chce uhradit ve splátkách.

Včelpo bylo léta pro české včelaře klíčovou firmou. Dodávalo jim voskové mezistěny do úlů, vyrábělo mateří kašičku, výrobky z propolisu i med samotný. V současné době je ale dodavatelů voskových mezistěn na českém trhu více, takže i kdyby Včelpo ukončilo svoji činnost, čeští včelaři si jsou schopni pořídit voskové mezistěny do úlů i u jeho konkurence.

Do problémů se Včelpo dostalo poté, co Státní veterinární správa zakázala firmě obchodovat s medy. Důvodem bylo to, že údajně původ surovin, z nichž firma medy vyráběla, byl neznámý a nevyhledatelný. Údajně hrozilo, že by mohl být vyráběn i ze závadných surovin. [celá zpráva]

V minulosti někdo do českého medu přimíchal ukrajinský med s antibiotiky. Ta jsou ale na území EU k léčbě včelstev zakázána. Na závadné zboží zareagovali veterináři kontrolou. Včelpu vytýkali i to, že skladuje med, který není vhodný k přímému prodeji. Firma se navíc potýká s dluhem dvaadvacet miliónů korun a čelí dvěma soudním sporům o pět miliónů.