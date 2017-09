Úřad své rozhodnutí zveřejnil minulý týden v pátek. Uber má tři týdny na podání odvolání. [celá zpráva]

Starosta Khan, který je zároveň předsedou TfL, si podle BBC postěžoval na tlak, kterému je úřad vystaven. „Není možné, aby byl vyvíjen neférový nátlak na orgán, jehož představitelé pracuji neuvěřitelně tvrdě,“ nechal se slyšet Khan.

Sign the petition to save your Uber in London and 40000 drivers’ livelihoods https://t.co/tKcbZNw9Wp #SaveYourUber pic.twitter.com/TJXcUTaICb