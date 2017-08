Už máte vytipované favority mezi místy, kde by měl nový závod na výrobu motorů vyrůst?



Nyní jsme zúžili výběr lokalit ve Středočeském kraji na pět. Z těch vybereme podle ekonomických a logistických kritérií dvě až tři. U nich pak budeme zkoumat detailně technické podmínky - vzorky půdy, hladinu podzemní vody, jestli to není záplavová zóna a podobně. Ty lokality zatím nechci jmenovat, protože v některých případech jejich vlastníci možná ještě nevědí, že o nich uvažujeme.

Jedním z míst je údajně bývalý vojenský areál u Milovic na Nymbursku?

Ano, to mohu potvrdit. V tomto případě se jedná o areál ve vlastnictví státu. Definitivní rozhodnutí chceme udělat do konce roku. Pak začneme připravovat stavbu závodu, tak aby se mohlo začít vyrábět podle plánu do roku 2022.

Tady v Letňanech není dost místa?

Vzhledem k plánům výroby nám to tady časem přestane stačit. U nového závodu počítáme s rozlohou minimálně sto tisíc metrů čtverečních. Mělo by se tam vyrábět asi 400 motorů ročně. Máme vizi, že v místě bude výroba, výzkumné centrum, kampus technické univerzity i zázemí pro střední technickou školu odborného ražení, aby tam mohli studenti chodit na praxi.

Kolik dnes pracuje pro GE Aviation lidí a kolik jich budete ještě nabírat?

Dohromady je tu víc než 600 stálých zaměstnanců. V Letňanech vyrábíme komponenty leteckých motorů a montujeme nové motory řady H, kdy navazujeme na tradici firmy Walter, jejíž vybraná aktiva jsme koupili v roce 2008. Vyrábíme tu průměrně 80 nových motorů ročně a na dalších desítkách motorů provádíme servis a generální opravy.

GE Aviation Divize americké General Electric sídlí v Cincinnati ve státě Ohio. S ročními tržbami kolem 26 miliard dolarů (575 mld. Kč) patří mezi největší světové výrobce motorů. Dodává motory a letecké přístroje pro Boeing, Airbus, Embraer nebo Bombardier. Vyrábí také pro americkou armádu, například motory do vrtulníků. V Česku působí od roku 2007, v roce 2008 koupila českou firmu Walter Engines. Letos v Česku zřídila centrálu vývoje turbovrtulových motorů, připravuje stavbu nového výrobního závodu.

Za posledních 12 měsíců jsme najali 140 lidí čistě pro vývoj a testování nového motoru ATP. Slíbili jsme, že ten projekt přinese 500 nových míst, takže ještě kolem 400 lidí potřebujeme nabrat. Celkem ten závod při výrobě motorů bude nakonec mít kolem 1 100 zaměstnanců. Centrála pro turbovrtulové motory tu už teď funguje. Do Česka se nyní z USA stěhuje šéfka výroby Jennifer Pinsonová, přesunulo se sem také finanční řízení projektu ATP.

Budete asi potřebovat hodně inženýrů - vývojářů. Myslíte, že se vám je podaří sehnat v Česku při rekordně nízké nezaměstnanosti? Počítáte s posilami ze zahraničí?

Je to pochopitelně výzva. Buď je získáme z českého trhu, nebo je dovezeme ze zahraničí. Z těch 140 lidí, co jsme za poslední rok nabrali na projekt nového motoru, je 90 procent inženýrů, asi třetina je z ciziny. Mnohdy z jiných poboček GE - hlavně z USA, Itálie a Polska a Francie. Někteří jsou na stálo, někteří na rok či dva.

Nový motor bude pohánět například letoun Cessna Denali společnosti Textron.

FOTO: Textron

Do budoucna je myslím jediné řešení úzká spolupráce s českými univerzitami jako jsou ČVUT nebo VUT - propojit studenty z posledních ročníků s našimi experty a vytvořit si tady novou krev.

Kdo mají být hlavní zákazníci pro vyvíjený motor?

Budou to letadla s kapacitou od sedmi do dvaceti pasažérů, tedy letadla pro regionální dopravu nebo firemní a soukromá. Budou létat ve vyšší nadmořské výšce než podobná letadla, což znamená rychlejší cestování i větší pohodlí - jste nad počasím. Na konci roku 2015 oznámila americká firma Textron, že náš motor vybrala pro jejich nové letadlo Cessna Denali, které vyvíjejí.

V čem by měl být nový motor lepší?



Je navržený tak, aby měl o pětinu nižší spotřebu paliva a vydržel déle bez servisu. To díky nové technologii. Skoro třetina dílů nového motoru je vyrobena pomocí 3D tisku, spékáním kovového prášku - většinou jde o slitiny titanu. 3D tisk umožňuje vyrábět díly složitých tvarů najednou a nemusí se montovat z více částí jako dosud. Technologie šetří místo i pracovní síly při montáži.

Jak probíhá vývoj a testování nového motoru?

Zkušebny jsou v betonových kobkách kvůli bezpečnosti a odhlučnění. Důležité je sterilní prostředí, aby se do motoru nic nedostalo. Nejprve se testují jednotlivé komponenty a postupně větší celky motoru. U nového motoru jsme teď asi na 80 procentech montáže. První test kompletního motoru chceme provést v posledním čtvrtletí letošního roku. V oboru se tomu říká FETT „First Engine to Test“ a je to ohromná událost.

Získali jste na stavbu nového závodu nějaké pobídky od státu?

O investiční pobídku jsme zatím nežádali, tu možnost stále zvažujeme. Podle pravidel EU to může být nejvýše čtvrtina nákladů, z toho část v penězích a část v daňovém zvýhodnění. Investice bude v rozmezí 50 až 70 miliónů eur (v přepočtu asi 1,3 až 1,8 miliardy korun).