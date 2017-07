Linka by měla fungovat šestkrát týdně. Ve všedních dnech letadlo vyletí kolem poledne ve směru do Prahy, odpoledne zpět. V neděli bude let z London City startovat v 15:15, z Prahy se letadlo bude vracet večer.

Dopravce bude spojení zajišťovat letadlem typu Embraer 190 (E90) s plánovanou kapacitou 98 osob, v neděli typem Embraer 170 (E70) s plánovanou kapacitou 76 míst.

„Nová linka doplní stávající spoje British Airways na letiště London Heathrow, kam létají až pětkrát denně. Praha tak od 29. října, kdy začíná zimní letový řád, získá zcela nové spojení se samotným finančním centrem Londýna, a proto si jej mohou oblíbit i byznys cestující,” uvedla mluvčí.

Let na letiště London City, které je s centrem Londýna spojené veřejnou hromadnou dopravou, potrvá přibližně dvě hodiny. Ceny za jednosměrnou letenku se pohybují od 49 liber (1460 korun).