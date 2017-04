„Až pojednou Evropané letos v létě na dovolenou, mohou svobodně využívat možnosti zůstat ve spojení i používat internet, jako kdyby byli doma,” uvedl Emmanuel Mallia, maltský ministr pro hospodářskou soutěž a digitální ekonomiku. Malta nyní Unii předsedá.

Roaming „za domácích podmínek” je určen osobám žijícím v Evropě a těm, kteří cestují do jiných zemí EU za prací nebo rekreací. O něco později bude rovněž zaveden na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.

Umožnit má snazší komunikaci při cestách do zahraničí. Naopak by neměl umožnit trvalý roaming, kdy by si zákazník předplatil službu v nejlevnější možné zemi a využíval ji trvale u sebe doma.

Právní předpoklad pro konec roamingu

V úterý potvrzená reforma velkoobchodních cen v EU je praktickým a právním předpokladem k ukončení roamingu, o kterém rozhodlo už příslušné nařízení z roku 2015.

Od 15. června bude pro velkoobchod strop na 0,032 eura (0,86 koruny) za minutu volání a 0,01 eura (0,27 koruny) za textovou zprávu.

Ve stejný den začne také platit hranice 7,7 eura (206,64 koruny) za gigabajt dat, která se bude postupně v pěti letech snižovat až na 2,5 eura (67,1 koruny) za gigabajt dat od ledna 2022.

Evropská komise loni v září přišla s návrhem, že by roaming zdarma měl být omezený na 30 dní v řadě a 90 dní celkem. Po vlně kritiky ale předseda komise Jean-Claude Juncker nařídil materiál stáhnout a přepracovat.

Dlouhodobá vazba na SIM kartu

Nová pravidla předpokládají, že zákazníci budou používat bez omezení SIM kartu země, ke které mají „dlouhodobou vazbu”. Operátoři se totiž obávají, aby lidé nezačali masově volat pomocí SIM karet ze zahraničí, kde jsou ceny výrazně levnější, jako je třeba Rumunsko.

V takových případech budou moci operátoři zákazníka upozornit a poté si začít účtovat malý příplatek. Komise navrhla maximálně 0,04 eura (1,08 Kč) za minutu volání, 0,01 eura (0,27 Kč) za textovou zprávu a 0,0085 (0,23 Kč) za každý MB datového přenosu.

Operátorům se regulace nelíbí a argumentují tím, že nebudou mít dost peněz na investice do rozvoje sítí. Podle některých analytiků by mohli zkusit přenést náklady na zákazníky a zvýšit ceny domácího volání. V tom jim ale bude bránit poměrně silná konkurence a rozmach virtuálních operátorů.