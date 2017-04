Jurečka v úterý večer trumfoval Babiše, když uvedl že jeho ministerstvo již dva roky disponuje výhodnějším tarifem, než kterým se chlubil Babiš. Jurečka své ministerstvo pochválil, že si vyjednalo neomezené volání za 50 korun a 10 GB dat za 70 korun. [celá zpráva]

Jako daňového poplatníka mě těší, že MF zvládlo vysoutěžit levnější volání,ale jde to rychleji a levněji. Pro celý...

Ministr financí Babiš Jurečkovi připomněl, že jde o ceny bez DPH. Zatímco on zveřejnil, že jeho resort vysoutěžil volání u T-Mobilu za 54 korun s DPH, Jurečka podle Babiše na sazbu zřejmě zapomněl.

Minuta za 0,14 koruny



Jurečkova mluvčí Markéta Ježková Novinkám sdělila, že neomezený hlasový tarif za 50 korun DPH však většina zaměstnanců ministerstva nevyužívá. „Proto máme ve smlouvě i druhý tarif za 0,14 korun za minutu, který využíváme u naprosté většiny zaměstnanců, kteří neprovolají více než 357 minut měsíčně,” zdůraznila.

„Fakticky tedy platíme méně než 50 korun bez DPH na zaměstnance a méně než je uváděný tarif ministerstva financí 54 korun s DPH,” dodala.

Tak jsme pro @MinFinCZ vyjednali levné mobilní tarify za polské ceny. Datový tarif s 10 GB za 109 Kč měsíčně 👍 https://t.co/qGtf5tkahc — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 18. dubna 2017

U datového tarifu Babiš vyjednal 10 GB dat za 109 korun, takže i po započítání DPH vychází ze srovnání lépe Jurečka.

„Náš datový tarif 10 GB za 70 korun bez DPH (87,70 korun s DPH) je nižší než stejný tarif ministerstva financí za 109 korun s DPH (90 korun bez DPH),” uvedla mluvčí ministra zemědělství Markéta Ježková.

Srovnání jednotkových cen mobilních služeb s DPH Resort/rok Neomezený hlasový tarif Datový tarif s FUP 3 GB Datový tarif s FUP 10 GB Finance/2013 707 Kč 449 Kč 1208 Kč Finance/2017 54 Kč 32 Kč 109 Kč Zemědělství/2014

60,50 Kč

84,70 Kč



Babiš se do Jurečky pustil i kvůli způsobu, jakým operátora vybral. „On to nedělal ve výběrovém řízení, ale přímo to koupil od Vodafone,” uvedl ve středu Babiš.

To však Jurečkova mluvčí důrazně odmítá. „Není pravda, že bychom ceny a smlouvy nevysoutěžili. Ceny vznikly na základě soutěže, do které se přihlásili všichni tři hlavní operátoři, a to prostřednictvím veřejné aukce,” uvedla s tím, že dosavadní operátor O2 z aukce odstoupil a nechal ji přezkoumat Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Kvůli dlouhým lhůtám ÚOHS jsme přistoupili k uzavření separátní smlouvy s Vodafone za vysoutěžené ceny, jelikož nikdo jiný na trhu nám nebyl ochoten nabídnout levnější ceny,” uzavřela Ježková.