Z Británie poprvé vyjel přímý nákladní vlak do Číny

Z Británie v pondělí poprvé vyjel nákladní vlak do Číny jako přímý spoj. Cestu z jihovýchodní Anglie do východní Číny dlouhou 12 tisíc kilometrů urazí za tři týdny. To je asi polovina času, který by potřebovala lodní doprava. Vlak přepravuje vitamíny, dětské zboží a léky.