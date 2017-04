Jejich výše se přitom od loňska, kdy ČR ještě směrnici plnila, nezměnila. „Zásob máme stejné množství, ale to, co loni stačilo na 90,5 dne, s růstem ekonomiky letos vychází jen na 87 dní. Více se jezdí, přesouvá se zboží, ekonomika, aby se udržela v tempu, potřebuje více pohonných hmot,“ řekl Právu mluvčí SSHR Jakub Linka.

Dalším důvodem je podle něho fakt, že loni stála kvůli havárii několik měsíců rafinérie v Kralupech nad Vltavou. „Loni byla na pět měsíců zastavena výroba benzínu v Kralupech, výrazně tak rostly dovozy pohonných hmot,“ dodal.

Čeká se na rozhodnutí

V meziresortním připomínkovém řízení je nyní návrh na nákup 80 tisíc tun ropy nebo ropných produktů. „Předpokládáme, že to ministerstvo průmyslu a obchodu v nejbližší době předloží do vlády,“ uvedl Linka.

„Prakticky již dva roky se snažíme ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu hmotné rezervy doplnit nákupem takzvané sladké ropy, kterou v rezervách nemáme. Bohužel, tento nákup nám nebyl zatím vládou schválen. Tohle řešení je přitom v souladu se státní energetickou koncepcí schválenou vládou v roce 2015,“ sdělil Právu Švagr.

Železniční cisterny Státní správy hmotných rezerv (SSHR).

FOTO: SSHR

Nákup ropy by stát nestál ani korunu na nákladech na její skladování. SSHR totiž má volnou a smluvně zajištěnou kapacitu v zásobnících státní společnosti MERO.

„Pokud by padlo rozhodnutí nakoupit benzín a naftu, pak bychom potřebovali od vlády dodatečných asi 50 miliónů korun ročně na jejich skladování. A prázdná nádrž na ropu v Nelahozevsi nám stejně zůstane dál,“ dodal Švagr.

Sladká ropa by byla určena pro rafinérii v Kralupech nad Vltavou, v zásobnících ropy státní společnosti MERO v Nelahozevsi má nyní podle Linky SSHR uskladněnu jen ruskou ropu pro rafinérii v Litvínově. Od chvíle, kdy padne rozhodnutí o možnosti ropy nebo ropných produktů, zvládne SSHR podle Linky navýšit zásoby přibližně do půl roku.

Nafta z Německa bude zpět v červenci

SSHR do zásob počítá i původně přibližně dvoudenní zásobu nafty, kterou ČR postupně převáží zpět ze skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v bavorském Kraillingu.

„Nyní je už asi polovina odvezena do skladů společnosti Čepro,“ uvedl Linka. Všechna nafta by v ČR měla být podle něj do konce července. Každý týden ji od loňského října převážejí dva vlaky.