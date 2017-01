„Sbohem, WTO (Světová obchodní organizace - pozn. red.),“ napsal Krugman na Twitteru.

Plán Trumpa na zavedení cla je podle něj projev ignorance. Ochranářská opatření prý mohou vyvolat odvetu v jiných částech světa a ohrozit současný systém mnohostranných obchodních dohod o clech GATT i samotnou WTO.

Mexiko je jednou ze zemí, které spojuje severoamerická obchodní dohoda NAFTA, Trump chce Spojené státy z dohody vyvázat a vyjednat pro svou zemi lepší podmínky.

Goodbye GATT, goodbye WTO. As I was taught long ago, the danger is not so much retaliation -- although that too -- as emulation 5/