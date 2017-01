Zatím nejvíce elektřiny Temelín vyrobil v roce 2012, kdy do sítě dodal 15,3 TWh elektřiny. Svojí produkcí oba temelínské bloky již několik let kryjí pětinu české spotřeby. Od zahájení výroby v prosinci 2000 dodala jihočeská elektrárna do energetické sítě 191,4 TWh elektřiny, což by celé České republice stačilo na tři roky.

Loni se Temelínu dařilo především v první polovině roku. Hodnota 8,8 TWh znamenala historicky nejvyšší výrobu elektřiny za prvních šest měsíců. Navíc květnová výroba 1,6 TWh představovala i měsíční rekord.

„První půlrok jsme elektrárnu provozovali plynule. Pomohlo i posunutí začátku odstávky z konce dubna na začátek června,“ shrnul Právu pozitiva prvních šesti měsíců minulého roku temelínský mluvčí Marek Sviták.

Ladili turbínu



Přes dobré první pololetí ale celková výroba nakonec nedopadla podle představ energetiků. Ovlivnily to především odstávky. Na druhém bloku trvala tři měsíce a ten první elektřinu nevyráběl dokonce ještě o měsíc déle, neboť bylo nezbytné provést dodatečné práce. Ty vyplynuly z výsledků odstávkových kontrol. Šlo především o dodatečné úpravy rozvodů surové vody, parogenerátorů nebo práce na turbíně.

Méně elektřiny vyrobil i druhý blok, a to paradoxně i přesto, že jeho odstávka pro výměnu paliva byla kratší. Dva měsíce totiž trvalo odladění turbíny. Během té doby blok vyráběl elektřinu pouze nepravidelně. Výrobce turbíny opakovaně upravoval vůli v systému jejího olejového těsnění. Více času si vyžádalo i dosažení plného výkonu.

Slabší výkon i u Dukovan



„V tomto směru jsme hodně závislí na výrobci. Je to podobný vztah jako mezi řidičem a autoservisem. Zjednodušeně řečeno, sledujeme kontrolky, a pokud něco nevychází, reagujeme podle doporučení výrobce,“ poznamenal mluvčí. Dodal, že na plný výkon se temelínská dvojka rozběhla v polovině listopadu a po Vánocích se přidal i první blok. [celá zpráva]

Druhá jaderná elektrárna společnosti ČEZ v Dukovanech loni dodala 11,954 TWh elektřiny, meziročně o 5,1 procenta méně. Výrobu zde už druhým rokem brzdily dlouhé odstávky spojené také s kontrolami svarů.