Hodnota fúzí a akvizicí loni dosáhla 3,6 biliónu dolarů

Celosvětová hodnota fúzí a akvizicí v loňském roce dosáhla 3,6 biliónu dolarů (zhruba 93 biliónů Kč). To představuje pokles o 17 procent oproti loňskému roku, i tak je to ale druhý nejlepší výsledek od začátku globální finanční krize v roce 2007. Informoval o tom na svých internetových stránkách list Financial Times s odvoláním na údaje společnosti Thomson Reuters.