Zítra už na papíře. Policie nechce uznávat dokumenty v elektronické podobě

"Dnes a v úterý ještě máme určitou benevolenci. To například znamená, že nám stačí mít potřebné dokumenty jen v e-mailu v mobilu. Ale od středy už budeme vyžadovat, aby lidé měli vše vytištěné na papíře a prokazovali se tím," řekl v pondělí mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

To potvrdila i pražská policie s odkazem na nařízení, které stanovuje, že vše musí být na papíře.

Podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové by lidé měli mít papírové dokumenty. „Tolerujeme elektronické dokumenty do středy, potom už by měli mít lidé vše na papíře. Jediná výjimka je potvrzení od zaměstnavatele, to může být elektronicky,“ uvedla Kropáčová.

Novinkám tuto informaci potvrdilo také policejní prezidium, které však situaci vyhodnocuje a vydá během dne prohlášení, zda se něco změní. „Stále to řešíme a potřebujeme čas. Z hygienických důvodů je lepší, aby to bylo elektronicky, ale na druhou stranu to výrazně prodlužuje kontrolu. Během dne k tomu vydáme nějaké stanovisko,“ řekl Novinkám mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Lidé musí před cestou do jiného okresu vyplňovat formulář na papíře. Ten si mohou doma vytisknout. Pokud nemají tiskárnu, mohou čestné prohlášení napsat na kus papíru.

Formulář tak neexistuje na internetu, aby bylo možné ho vyplnit, stáhnout a ukázat potvrzení v mobilu.

TK ředitele pražské policie ke kontrolám mezi okresy Video: Novinky

Moravčík doplnil, že informace o způsobu předkládaných dokumentů „vycházejí z obecných principů z minimalizace kontaktu s hlídkou“. „V ideálním případě by lidé měli papíry ukázat přes okénko, aby se k sobě s hlídkou nemuseli přibližovat. Když to bude v telefonu, tak to policista neuvidí,“ konstatoval Moravčík. Stejnou informaci uvedli ministr vnitra Jan Hamáček a náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Policisté první den platnosti omezení volného pohybu lidí mezi okresy zkontrolovali více než 53 000 vozidel, v 1527 případech lidem neumožnili vstup do okresu.