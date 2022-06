Zemřel herec a dabér Stanislav Fišer

„Standa už není, je v hereckém nebíčku, zemřel v noci po dlouhé nemoci,“ potvrdila Blesku Antonie. "Odešel další báječný herec a člověk," řekl ČTK v reakci na úmrtí Fišera jeho kolega, herec Jiří Klem, který s ním mnoho let sdílel hereckou šatnu.

Narodil se v Hořicích v Podkrkonoší jako nemanželské dítě herečky kočovné divadelní společnosti a starožitníka z Vysokého Mýta. S divadlem začínal velmi brzy jako ochotník, už v 15 letech odešel do Prahy.

Po druhé světové válce nejprve hrál v Divadle pro mládež nebo na Vinohradech, po angažmá v Divadle Jiřího Wolkera a v Burianově Divadle D34 ho Jan Werich přijal v roce 1959 do Divadla ABC. To bylo později sloučeno s Městskými divadly pražskými, kde zůstal Fišer v angažmá do roku 1993 a později zde hrál jako stálý host.