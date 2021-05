Zemanova omluva Srbům politiky rozdělila

„Prezident Miloš Zeman se omluvil za premiéra Miloše Zemana. Samo o sobě to mnoho vypovídá. Za zahraniční politiku je zodpovědná vláda, bylo tomu tak v době, kdy on sám byl premiérem, je tomu i teď, a proto si myslím, že by se k takovýmto krokům neměl uchylovat bez toho, aby to dopředu projednal a zkonzultoval s vládou. Měl by to být společný postup,” řekla Novinkám Pekarová Adamová.