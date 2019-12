Zaskočila mu polévka v hrdle, je ve vegetativním stavu

„Mozková kůra řídí pohyb. Manžel je v takovém stavu, ze kterého se už nejspíš neprobudí. Vzhledem k věku takto může zůstat i deset let, vyhodnotil lékař. A protože bude ležet bez pohybu, klouby mu začnou vápenatět. Všechno ho to bude bolet,“ vybavuje si informace, které se snažila zvládnout před více než rokem a půl, Jaroslavova manželka.

Jitka za mužem chodila každý den, zároveň do práce, na zahrádku a starala se o jejich dva syny ve věku 11 a 14 let.

„Ze začátku jsem to zvládala jen těžko. Jarda zhubl 40 kilo, vypadal jak kostra potažená kůží, která kouká skrz mě. Chlapci se na něj doma stále ptali, strašně jim tatínek chyběl. Já se jim snažila vysvětlit, že onemocněl a spí. Po několika měsících, když se jeho stav trochu zlepšil, vzala jsem k němu staršího syna. Jak ho viděl, rozklepala se mu kolena, tekly mu slzy. V tu chvíli jsem zalitovala. Ale on ho chytl za ruku a nechtěl odejít. Chtěl zůstat u tatínka. Stejné to o něco později bylo i s mladším synem,“ vypráví Jitka.

Po roce už to, jak říká, nevydržela, naučila se pečovat o člověka ve vegetativním stavu, domluvila si pomoc sester a vzala si svého manžela domů. „Jarda mi strašně scházel. Ta hodina a půl v nemocnici mi nestačila. Teď spolu usínáme, jsme v jedné ložnici. Když přijdou kluci ze školy, sesedneme se kolem jeho postele a vyprávíme, co se ten den dělo,“ popisuje Jitka, která odešla z práce a každý den se stará o manžela, který už přibral deset kilo a získal zdravou barvu.

Jitku ale srazila na kolena až další byrokratická hloupost. „Jardovi propadla občanka. Šla jsem na úřad zažádat o novou s jeho fotografií pořízenou měsíc před tou událostí. Tam mi žena za okénkem řekla, že musí být foto aktuální, a přestože držela v ruce listinu, kde bylo uvedeno, že je ve vegetativním stavu, řekla mi, že by stejně bylo nejlepší, kdyby přišel osobně. Na to jsem jí odvětila, že to by bylo určitě nejlepší i pro nás, ale bohužel to není možné. Takže k nám domů přišli dva lidé s foťákem a fotili Jardu v kómatu, jak leží na posteli. Dodnes brečím zoufalstvím a ponížením, že jsem dopustila, aby takhle někdo cizí přišel a fotil ho,“ dodává Jitka.