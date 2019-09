Za mřížemi věda frčí. Vězni se učí s 3D tiskárnami

Tamní učiliště nabízí několik výučních oborů, například zámečník či práce ve stravování. „Vlajkovou lodí“ je však podle ředitele školy Josefa Polcera obor obráběč kovů, o který je na pracovním trhu zájem.

Absolventem tohoto oboru je také dvaatřicetiletý Antonín Hoffinger. Aby si rozšířil obzory a byl připraven na život na svobodě, začal se před třemi lety za mřížemi vzdělávat. „Já jako vyučený strojní zámečník, což je už zastaralejší povolání, jsem tady schopný svoji působnost posunout moderním směrem. Vyučil jsem se tu obráběčem kovů, což je dobré řemeslo,“ řekl Právu Hoffinger s tím, že co se naučil teď, posouvá dál na 3D kurzu. „Ta technologie venku frčí,“ doplnil.

Když vyučující přišel před rokem s různými projekty, do kterých se odsouzení mohli pustit, vybral si Hoffinger ten nejsložitější: pětistupňovou převodovku.

„Je tam pět převodů, počet stupňů jsem si zvolil sám. Odstupňoval jsem to tak, aby každý byl o zhruba stejnou míru větší. Je tady i zpátečka, která mi dala asi největší práci. A teď mi nejvíc dává zabrat vymyslet kulisy, kterými vedou táhla k převodové páce,“ popsal s viditelným zápalem vězeň.

Pochopit, jak převodovka funguje, mu prý pomohla videa a občas také učitel. „Snaží se nás nechávat, abychom sami přišli na to, jak to funguje, a pak to zkusili navrhnout a výsledek vytiskli a zjistili, jestli je vážně funkční,“ vysvětlil.

Antonín Hoffinger s modelem pětistupňové převodovky vyrobené na 3D tiskárně. Foto: Petr Hloušek, Právo

Jednu z tiskáren si odsouzení složili během několika dní sami. „Dostali stavebnici a během pár dní ji měli složenou včetně dodržování postupu v jedení gumových medvídků. Výrobce k tomu totiž dodává balíček gumových medvídků a přesně píše, kdy a jak je jíst,“ zavtipkoval ředitel školy.

Některé modely jdou na výstavy

Složitější vytištěné výtvory, například diferenciál i s koly, věznice poslala na výstavu do Brna, modely by se měly objevit také na Dnech NATO v Mošnově.

Devětačtyřicetiletý Petr Cvrk se do kurzu přihlásil ze zvědavosti, protože to má blízko k jeho podnikání. Než před osmnácti měsíci nastoupil do vězení za krácení daní, navrhoval zahrady a pro jednu firmu také montoval světla.

„Je to smysluplné využití doby, co jsem tady. Nechci být celý den jen na baráku a čekat, až půjdu na oběd. Tady to aspoň utíká,“ přiznal Cvrk. V počítačovém programu si navrhl několikaramenný lustr.

Vedení školy se letos chystá spustit stipendijní program pro studující vězně, aby měli motivaci. Hoffinger i Cvrk to vítají, ale jak sami řekli, finance pro ně nejsou a nebudou tou primární motivací učit se. Škola je prostě baví.

Na škole, která má v Česku devět středisek a dvě odloučená pracoviště, studuje zhruba 1200 vězňů. „Letos máme 171 vyučených, což je historické maximum za posledních dvanáct let. Ne všichni studenti samozřejmě zkoušky udělali, ale to je dobře. My nechceme kvantitu, chceme kvalitu,“ řekl Právu ředitel učiliště ve Stráži Polcer.

Vyučení odsouzení pak mohou podle něj ve věznici pracovat. „Absolventi oboru práce ve stravování zamíří většinou do ústavní kuchyně. Kdo se vyučí obráběčem kovů, dělá zabezpečovací práce, nebo z nich jsou lektoři či instruktoři,“ osvětlil Polcer.