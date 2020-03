Vodní nádrž Gabčíkovo dostane nová vrata o hmotnosti 1200 tun. Vyrábí se v Praze

„Je to 16 dílů. Nejtěžší díl váží 107 tun. Na stavbě se jednotlivé díly svaří do jednoho celku. Geometrická přesnost je pro nás alfou a omegou, aby se všechny díly zasunuly do sebe. Do sebe zandáváme třeba díl 93 tun a 107 tun a musí to prostě pasovat, takže alfou a omegou je pro nás geometrická přesnost a druhá věc, která je možná ještě důležitější, je kvalita svařování,“ popsal okolnosti výroby Jiří Zima, mistr na dílnách ocelové konstrukce Metrostavu.