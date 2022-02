Vláda v nejbližších týdnech vyhlásí tendr na dostavbu Dukovan

„Neřekl bych, že to vyhlásíme v příštím týdnu, tím se nechci zavazovat. Ale vyhlásíme to v nejbližších týdnech,” reagoval Fiala na dotaz moderátora pořadu Václava Moravce, zda k vyhlášení tendru dojde už příští týden, jak se v některých kruzích spekulovalo.

Aby byl spuštěn zkušební provoz dle předpokladu od roku 2036, otálet už podle předsedy vlády není možné. Vydání stavebního povolení by mělo podle Fialy přijít v roce 2029. „Teoreticky by se to ještě dalo stihnout,” míní.

Výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje mělo být vyhlášeno už za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), která byla u moci mezi lety 2014 až 2017. Nepodařilo se to ani předchozímu kabinetu Andreje Babiše (ANO).

Vyhodnocení nabídek by podle něj mělo být uzavřeno do konce roku 2024, kdy by měla být podepsána také smlouva s dodavatelem.

Uchazeči o dostavbu dukovanského bloku jsou francouzská společnost EDF, jihokorejský KHNP a severoamerický Westinghouse. Původně měly zájem i Rusko a Čína, avšak kvůli možným bezpečnostním rizikům je stát do tendru nepustil.

„Jde tu o náhradu bloků, které se musí vypojit. Dnes je to tak, že v našem energetickém mixu tvoří jádro 40 procent. Pokud máme mít přijatelné ceny energií a energetickou soběstačnost, tak to musíme udělat,” řekl Fiala v ČT.

Všichni uchazeči museli vyplnit bezpečnostní dotazník, který posoudily zpravodajské služby a ministerstvo vnitra. Podle Fialy bude mít stát vliv a možnost do tendru zasáhnout, kdykoliv bude třeba.

Reagoval tak na spekulace, že požadovaný 1200 kW reaktor dokáže postavit pouze ruský ROSATOM, tudíž by se soutěže mohl účastnit jako subdodavatel.

„Stát má možnost podle první prováděcí smlouvy do toho zasáhnout kdykoliv z důvodu bezpečnostních zájmů, a to i kvůli změně v subdodavatelskému řetězci. Proto je ta cesta bezpečnostní výjimky lepší než otevření zadávacího řízení, které mimochodem by tak vůbec nemohlo fungovat,” vysvětlil Fiala.