Velmoci brání potrestání válečných zločinců, tvrdí soudce Fremr

Spokojen být nemohu, realita se dost liší od očekávání, která založení Mezinárodního trestního soudu provázela. Na to, že začal pracovat v roce 2003, je potrestaných málo. Činnost soudu je ale komplikována nedostatečnou spoluprací některých států, řada zatykačů není realizována.

Pro mě osobně je to unikátní profesní zkušenost. Myšlenku zřízení permanentního a univerzálního Mezinárodního trestního soudu jsem vždy považoval za velmi progresivní. Můj optimismus ale poněkud zchladil politický tlak, pod který se soud dostal v momentě, kdy se jeho pozornost obrátila na obviněné z řad hlav států, jako například súdánského prezidenta Al-Bašíra nebo keňského prezidenta Kenyattu.

Ten ještě zesílil poté, co začalo vyšetřování zločinů, jež měly být spáchány v Afghánistánu , Gruzii nebo Palestině, které může vyústit i v trestní stíhání státních příslušníků některých mocností. Odmítavý postoj USA dokonce vyvrcholil pohrůžkami prokurátorce a soudcům.

Soudu by nesmírně pomohlo, kdyby se navýšil počet jeho členských států, v současné době je jich 122. To není málo, ale chybí mezi nimi velmoci jako USA nebo Rusko . Jejich nedůvěra či kritika soudu pro údajnou zpolitizovanost jej oslabují.

Efektivitě činnosti soudu by prospělo, kdyby prokuratura užívala ty nejmodernější vyšetřovací metody, zatím jako důkaz převažují výpovědi svědků. Řízení musí celkově zrychlit, k čemuž by měli výrazně přispět zejména soudci. Při jejich volbě by měli být preferováni justiční praktici, kteří už v praxi prokázali schopnost řešit rychle a kvalitně náročné kauzy.