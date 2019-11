Tlak na mzdy kantorů ještě zvýšíme, řekl šéf školských odborů Dobšík

Pokládáte středeční stávku za úspěch?

Je to určitě velmi vážný signál, který se nám podařilo vytvořit, a ten úspěch se uvidí až na konci roku, jestli se nám podaří oslovit Sněmovnu.

Nebouchli jste do stolu pozdě?

Jsem zastáncem vyjednávání. Někteří mi vyčítají, že máme do stolu bouchat víc. Ale stále věřím, že vláda svou deklaraci o prioritě školství myslí vážně. Ve vládním prohlášení není jen slib o platech, ale mnoho dalších věcí. Pan ministr by si tam měl velice rychle udělat inventuru, protože je tam třeba i podpora uvádějících učitelů, jinak to nebude schopen zvládnout.

Kdybyste stávkovali za zvýšení mezd o 15 procent, tak by se za vás brala i opozice.

To, že jsme se spojili s opozicí, není podloženo fakty. Ale komunikujeme s ní, to je naše úloha. Jednání začalo v květnu, kdy jsme byli ujištěni, že po červencové prognóze se to nějak upraví.

Paní ministryně Schillerová rozdala v létě deset miliard všem, ale na školství prakticky nic. Jenom dorovnala ten slibovaný procentní růst z devíti na deset procent. To byl jediný výsledek, který pan (ministr školství) Plaga ve vyjednávání měl. Ostatním ze slibovaných dvou procent vzrostly platy o pět procent. Přitom se pan Plaga na tripartitě několikrát zmínil, že bude vyjednávat vyšší objemy, když se budou zvyšovat objemy i do ostatních resortů.

Dnes máme zaručeno na tarifech osm procent, některé části veřejného sektoru mají přes pět procent. Takže priorita nejsme. Že to bude v nenárokových složkách platu, a jestli tady bude reforma financování, která je podle ministra skvěle naplánovaná, tak my tomu až tak nevěříme.

Proč?

Pan ministr o nás říká, že pracujeme se špatnými čísly, když říkáme, že při desetiprocentním růstu tarifů by zbylo ještě hodně peněz na odměny. Jenže my zase nevíme, kde přišel na to, že v příštím roce bude ve školství působit o 15 tisíc učitelů víc. I v podkladech k novele o změně financování se hovoří o 9300 nových pozic během tří let. Obávám se proto, že pan ministr bude z toho balíku 11 miliard lepit díry, které si nepokryl v rámci reformy.

Přitvrdíte do budoucna?

Musíme si ta čísla srovnávat důsledněji. Víceméně jsme uvěřili těm číslům, která nám byla předkládána, ale když jsme to začali propočítávat, tak nám to nevyšlo. Nevyšlo to ani zástupcům zaměstnavatelů, kteří se v poslední chvíli nechali ministerstvem přesvědčit, že to bude v pořádku. My ale pořád sdílíme nedůvěru, tak uvidíme, jak se podaří reforma rozjet. Byl bych rád, kdybychom se mýlili.

Budete chtít 15 procent do příštího roku?

Poslanecký návrh se modifikuje, propočítávají se možnosti. Je otázka, jestli bude politická vůle najít až těch pět miliard. Každá miliarda panu ministrovi pomůže v případě, že se dostane reforma do úzkých. Měl by tam pak prostor, aby všechno dobře dopadlo.

Zmiňoval jste i možnost týdenní stávky. Za jakých okolností byste na ni přistoupili?

Nechtěl jsem vyhrožovat, byla to inspirace Chorvatskem, kde se dnes scházejí lidé na náměstích a stávkují, protože tam je procento HDP na školství ještě mizernější než u nás.