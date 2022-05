Teploty vystoupají až k 30 stupňům, zbytek měsíce bude chladnější

V pátek bude převážně oblačno s občasnými srážkami a nejvyššími denními teplotami do 23 stupňů. Po oba víkendové dny by mělo být převážně polojasno s odpoledními maximy mezi 19 a 24 stupni.

Týden od 16. do 22. května začne podstatně chladněji. Pondělní denní teploty by se měly pohybovat podle předpovědi jen v rozmezí 14 až 19 stupňů. Další dny by mělo být skoro jasno až polojasno. Ranní teploty 12 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní 15 až 24 stupňů.

Oteplit by se mělo podle výhledu až poslední týden ve sledovaném období (od 30. května do 5. června) noční teploty by měly být na průměrných 10 stupních, denní by mohly růst až k 26 stupňům Celsia.