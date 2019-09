Stát nemůže lidem bránit v hledání štěstí u homeopatů, rozhodl soud

Pokud by rozšířený senát přisvědčil názoru ministerstva zdravotnictví, pak by to prý fakticky vedlo k zákazu poskytování homeopatie v ČR. Nemohla by být poskytována ani zdravotnickými pracovníky jako zdravotní služba, neboť by jí nešlo provádět v souladu s poznatky vědy, ani by nemohla být poskytována jinými lidmi, protože by nedisponovali oprávněním.