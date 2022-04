STAN zahájilo kampaň do „klíčových“ komunálních voleb

Volby zástupců do vedení menších územních celků, měst a obcí se konají v pátek 23. a sobotu 24. října.

Zatímco v loňských parlamentních volbách STAN kandidovalo v koalici s Piráty, tak na podzim se hodlá o hlasy voličů ucházet samostatně.

„Komunální volby, prostředí odkud jsme vzešli, jsou pro nás klíčové a asi ty nejdůležitější. Jsou jednou za čtyři roky a my máme vždy pocit, že se ty roky zkracují a komunální kampaň máme neustále. Ona je to ale vlastně trochu pravda. Správný starosta nedělá svoji kampaň jen několik měsíců před volbami, správný starosta dělá kampaň po celé volební období,” prohlásil při zahájení kampaně Rakušan.

Starostové se v letošní kampani ztotožnili se symbolem klíče.

„V nejstarších dobách se objevoval jako symbol stavovského postavení a moci, ale především klíč odemyká dveře a my doufáme, že nám bude otevírat dveře do budoucnosti. Má v sobě další důležitý faktor, je to jakýsi pokus o vyjádření důvěry vůči nám, důvěry občanu vůči svým lokálním zastupitelům,” vysvětlil předseda hnutí.

Předseda STAN Vít Rakušan na zahájení kampaně do komunálních voleb Foto: Petr Horník, Právo

Voličům chtějí během nadcházejících měsíců zbývajících do říjnových voleb prezentovat příklady z „dobré praxe” a to, co zástupci hnutí ve vedení obcí a měst dokázali.

Pomoc lidem se vstupem do politiky

Zaměřit se chtějí na dvanáct oblastí, jako je například moderní řešení pro obce, transparentnost či zodpovědné hospodaření.

Kromě vizuální podoby a témat kampaně STAN představilo svůj projekt „Chci kandidovat”, který má ulehčit běžným lidem případnou kandidaturu a vstup do politiky.

„Zájemci si tam mohou vyplnit kandidátní listinu. Je tam infografika a návody. Nejde nám apriori o to, aby lidé kandidovali za STAN, i když bychom byli rádi, ale jde nám o to, aby vůbec kandidovali. Je to obrovská práce, ale musím říct, že stojí za to. Budeme těmto lidem pomáhat, jak budeme moci,” uvedla středočeská hejtmanka Petra Pecková.

„Když budeme mít v politice dostatek schopný a kvalitních lidí, kteří mají srdce na pravém místě a myslí to dobře, tak z toho bude profitovat celý národ,” doplnila.

Podle dubnového průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi by STAN na podzim mohlo získat zhruba deset procent, což by stačilo na třetí místo za hnutí ANO a ODS.

Letošní komunální volby budou první od nástupu STAN do vlády, kdy jim voliči vystaví účet. V posledním průzkumu hnutí klesly preference kvůli řadě kauz, které musela vládní partaj řešit. Naposledy šlo o milionové odměny pro již bývalého místopředsedu hnutí a advokáta Stanislava Polčáka, který pomáhal získat odškodnění obcím po výbuchu muničních skladů ve Vrběticích.