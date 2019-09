Stalinův památník na Letné se musí okamžitě uzavřít, hrozí zřícení

O to, co má na místě bývalého Stalinova památníku být, se vedou debaty již několik let. Minulé vedení Prahy v místě zvažovalo muzeum. Na magistrátu na to dokonce leží posudek ještě z doby, kdy byla radní pro majetek Alexandra Udženija (ODS). Muzeum ale současné vedení odmítlo. Velkým kritikem muzea, kvůli náročné dopravní obslužnosti, je starosta Prahy 7 Jan Čižinský.