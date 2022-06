Speciální tarif pro chudé bude hotov nejpozději s koncem prázdnin, míní Bartoš

Bartoš uvedl, že začátek topné sezony je mezním a nejzazším termínem, Tarif by měl rodinám a vybraným provozům kompenzovat vysoké ceny energií. Zároveň by měl podle vicepremiéra motivovat k úsporám.

Podle Bartoše by pomoc měla být rozdělená podle jednotlivých tříd tarifů pro plyn a elektřinu. Zároveň by měl mít motivační prvky, kdy po spotřebě určité hladiny energie by začal platit už znovu standardní tarif. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) už dříve řekl, že pomoc by měla být co nejvíce adresná a nikoliv plošná, aby ji čerpaly i bohatší příjmové skupiny.