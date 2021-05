Sněmovna odsoudila nucené přistání letadla s Pratasevičem v Bělorusku

Sněmovna také vyzvala vládu, aby se jednoznačně postavila za spuštění účinných evropských sankcí. Mezi ně by mělo patřit například označení běloruského vzdušného prostoru za nebezpečný. Sankcí by měl být i zákaz letů běloruské státní společnosti Belavia do zemí a ze zemí EU. Dalším trestem by mělo být i vyloučení Běloruska z Interpolu nebo vyhoštění deklarovaných zástupců běloruské zpravodajské služby KGB z území států EU.