Snad budou ženy rozumné a češtinu nezničí, říká jazykovědec Oliva

Je to samozřejmě velmi špatné rozhodnutí, jazyková fakta mluví zcela proti němu. Možná to přeženu, protože mám kvůli svému působení v Ústavu pro jazyk český konflikt zájmů. Ale je to velká chyba. Přesto v sobě nadále chovám stálou naději, že české ženy budou i v dalších měsících a rocích rozumné a tohoto rozhodnutí většinově nezneužijí k postupnému zničení jazyka českého.