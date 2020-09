Smrt Babiše a Zemana je v zájmu Česka, řekl starosta Řeporyjí Novotný

„V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť a abych já byl poslanec,“ uvedl starosta Řeporyjí.

Slova řekl v souvislosti s tím, že by to probral s generálem, když by byl prezidentem republiky, protože „všechny ty tři věci jsou prostě v zájmu České republiky“.