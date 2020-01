Sjezdovka mezi sady má sněhu dost

„Je to pochopitelné, náš areál je malý, jsme jen malá sjezdovka. Když mají někde v horách zasněžit dlouhý svah, je to samozřejmě náročnější. Proto jsme připraveni dříve. Kritiku si od lyžařů proto schytávají tak trochu neprávem,“ usmál se Stávek.

Jejich svah s délkou 350 metrů a šedesátimetrovým převýšením se přeci jen pokryje technickým sněhem za kratší čas, než úbočí velké hory. Naposledy mu kolegové z „velkých“ hor jejich výhodu vyčetli nedávno, když polský výrobce sněžných děl udělal právě v Němčičkách prezentaci techniky a do obce přijeli správci areálů z celé země.

„Zasněžovat jsme začali hned, jak to počasí umožnilo. Sněžné dělo jsme pustili 6. prosince. Když jsme ještě v první polovině prosince začínali sezónu lyžařské školy, měli jsme na sjezdovce sníh. Držíme jej stále, máme od dvaceti do čtyřiceti centimetrů technického sněhu,“ dodal Stávek.

Němčičky si nedělají ambice uspokojit nejnáročnější lyžaře. Svah mezi meruňkovými sady to nedovolí. Ale z jejich lyžařské školy se každoročně rekrutují stovky potenciálních milovníků zimních sportů. Je o ni obrovský zájem. „Od ledna do poloviny března projde kurzy 380 dětí. A naše kapacity nestačí. Pro další zájemce jsme museli otevřít školu i v prosinci,“ říká Stávek. Navíc nabízí třeba i školu lyžování pro dříve narozené.

„Dcera pojede letos na lyžařský kurs. Dobře pamatuji, jak to bylo za mých školních let, to se nás na začátku zeptali, kdo už na lyžích stál. Ti pak z kurzu měli víc, než naprostí začátečníci, kteří si pomalu ani nezalyžovali. Kus sjet, lyže na rameno, vyšlapat a zase kousek na lyžích. Proto jsme se domluvili, že se základy naučí tady s instruktorem,“ řekl Právu Josef Spěvák.