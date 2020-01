S odchovem rekordních mláďat v pražské zoo pomohl i maňásek

Velkým úspěchem pro pražskou zoo je pak vylíhnutí mláděte želvy Batagur tuntong, které je vůbec prvním v Evropě. Jde přitom o kriticky ohrožený druh a už deset let nebylo ve volné přírodě nalezeno ani jedno hnízdo. „Tyto želvy jsou jedním z nejohroženějších živočichů, které chováme. Dostaly se k nám poté, co byly zabaveny na pražském letišti v roce 2003 jako úplně malá mláďata,“ prozradil kurátor chovu obojživelníků a plazů Petr Valenský.

Pražská zoo si na své konto připsala také celosvětový rekord, a to v počtu odchovaných mláďat dvojzoborožce nosorožčího v jedné chovatelské sezoně. Letos se tu totiž vylíhla hned čtyři mláďata. A jelikož o ně samice ztratila zájem už během líhnutí, museli chovatelé při jejich odchovu použít maňáska.

„Zoborožci jsou poměrně chytří ptáci, takže když je odchováváte zcela ručně v kontaktu s člověkem, stanou se s ním přáteli a nechtějí se párovat se svým druhem, což by byla u ohroženého druhu, kterým dvojzoborožec je, škoda. Museli jsme tedy zapojit fantazii a vymyslet, jak to udělat, aby nepřišli do kontaktu s člověkem. Kolegyně tedy vytvořila maňáska imitujícího vzhled hlavy dvojzoborožce a mláďata jsme krmili v uměle vytvořené dutině,“ vysvětlil tento úspěch kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl.