Rozvádí se téměř každý druhý pár

Vyplynulo to z výzkumu agentury Median pro projekt Rozchodem rodina nekončí. Studie také objasnila, proč se rozvádějí ženy a co je důvodem k rozvodu pro muže. A kdo se dříve po rozvodu postaví na nohy.

Rozchod rodičů bere dětem to nejcennější - stabilitu a dosavadní život

„Úhrnná rozvodovost se u nás pohybuje kolem 45 procent. To je skoro jako pravděpodobnost, že vám padne orel, hodíte-li si mincí. Nemluvě o rozchodech nesezdaných párů. Pokud se to nestalo či nestane vám, tak určitě někomu z vaší rodiny nebo přátel. Týká se to nás všech,“ říká Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů (LOM), která se na programu pomoci dospělým a dětem při rozvodu podílí.