Rodiče vyrazili na nákupy pro děti, zájem je o oblečení i boty

Návštěvnost první den po znovuotevření se v pražských nákupních centrech liší, například do obchodního domu Ládví zatím příliš zákazníků nezavítalo. Naopak více lidí přijelo do obchodního centra Letňany. Vyrazilo do něj mnoho rodičů s dětmi, jejich první cesty vedly do prodejen bot, před některými obchody se také tvořily fronty. Prodejci čekají větší zájem zákazníků spíše až odpoledne, stejně jako při minulém opětovném otevření v lednu.