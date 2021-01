Rezervační systém rozdal termíny, někteří senioři ale jeli na očkování zbytečně

Cestu do nemocnice v Neratovicích na Mělnicku v pondělí zbytečně vážilo několik lidí ve věku nad 80 let. Přijeli se nechat naočkovat, protože měli z registračního systému přidělený termín. Když přijeli do nemocnice, překvapený personál je poslal zpátky domů, protože v nemocnici ještě neměli vakcíny. Lidé se tak musí registrovat znovu na jiný termín.