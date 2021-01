Registrovaných dronů jsou už tisíce

„Je to přes 16 400 provozovatelů a současně 16 580 pilotů,“ potvrdil Právu mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Zatím poslední nápor přišel 31. prosince, kdy vstoupila povinná registrace v platnost. Povinnosti evidence podléhají všechny drony s hmotností nad 250 gramů nebo i lehčí stroje, pokud jsou vybaveny kamerou či fotoaparátem. Výjimku mají drony do 150 gramů, které se prodávají jako hračky pro děti do 14 let.