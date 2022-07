Příslušník ochranné služby: Musíme být stále připraveni na útok

Příští týden přijede do Česka několik desítek významných osobností na akce spojené s českým předsednictvím. Jak jste se na to připravovali?

V průběhu příštích dnů tu budeme mít 60 chráněných osob. Prahou bude projíždět zhruba 80 kolon. Přípravy byly zahájeny dva roky zpátky. Bylo to několik stovek hodin jednání s jednotlivými subjekty, které se na tom podílejí. Jedná se o další útvary v rámci policie, spolupracujeme s armádou, Vojenskou policií, celníky, Úřadem vlády, ministerstvem zahraničních věcí.

Očekáváte nějaké hrozby?

Těžko říci, budeme doufat, že ne. Osobní ochránce by měl být permanentně připravený, že se něco stát může. Sám by se měl udržovat v bdělosti tím, že si neustále klade otázky „co bych dělal, kdyby se teď stalo…“. Není to jen na osobním ochránci. Pokud je tu taková významná osoba, je několik lidí, kteří se starají o její bezpečnost a pracují v civilním oblečení. Vše je otázkou spolupráce většího počtu policistů.

Jak se o chráněné osoby staráte?

Zajišťujeme jejich bezpečnost od doby, kdy vkročí do České republiky, až do doby, než ji opustí. Jsme s chráněnými osobami v průběhu celého dne, při programu, hlídáme hotel, kde přespávají, a podobně. Máme i analytickou sekci, která se věnuje sociálním sítím, a monitorujeme závadové skupiny. Snažíme se dbát na prevenci, která je naprosto zásadní. Osobní ochránci jsou až koncový subjekt, který zamezí případnému útoku na chráněnou osobu.

Musí si osobní ochránce nastudovat zvyklosti daného politika?

Příprava je zásadní. Může se stát, že politik je třeba velký sportovec a svého ochránce překvapí tím, že po ránu spolu půjdou běhat deset kilometrů. Je to součást přípravy na akci. Zjišťujeme zdravotní stav, koníčky dané osoby, nějaké případné události z minulosti, které by mohly mít vliv na její bezpečnost. Pokud by chtěla osoba jít někam sama bez ochránce, je nutné to předjednat, nemělo by se to stát v průběhu té ochrany.

Bývá mezi ochráncem a svěřenou osobou osobnější kontakt?

To je značně individuální. Osobní ochránce by neměl zahajovat konverzaci a je to na chráněné osobě. Pokud svého ochránce osloví s nějakým tématem, tak následně mohou začít komunikovat.

Koho jste vy osobně v minulosti chránil?