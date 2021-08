Pražský magistrát se zhlédl v cyklostezkách. Někde ale budí kontroverze

„Cyklisté zde stejně jezdí na silnici. Podle současného soudního výkladu by přitom byla možná jen souběžná jízda jednoho cyklisty a jednoho vozidla. Ve chvíli, kdy tam vzniká cyklopruh, tak se tam vejde jak cyklista, tak dvě vozidla vedle něj,” vysvětlil záměr nového ochranného jízdního pruhu v úseku Modřanská na Podolském nábřeží mluvčí magistrátů Vít Hofman.

Ve směru z centra se přitom jen několik metrů od silnice již několik let nachází cyklostezka, kterou hojně využívají i chodci či bruslaři. Podle informací magistrátu cyklostezku za den využije na dva tisíce cyklistů a stejný počet chodců. Nový cyklopruh pak aktuálně využívá kolem 400 cyklistů denně.

Novinky s kamerou tu ve středu během jedné hodiny napočítaly více než stovku cyklistů, cyklopruh pak během stejné doby využila sotva desítka.

Cyklostezku podél Podolského nábřeží využije denně na 2000 cyklistů a 2000 chodců. Foto: Novinky

„Zmiňovaná cyklostezka není pravou cyklostezkou, je to takový zlegalizovaný chodník. Navíc není stoprocentně paralelní a je dlouhodobě naprosto přetížená. Dochází tam ke střetům mezi cyklisty, chodci, maminkami s kočárky a dalšími účastníky,“ dodal mluvčí.

To potvrzuje i Jaroslav Helebrant z nedaleké cykloprodejny. „Všichni, co zkusili po té cyklostezce jet, tak vědí, jak je to tam přeplněné, takže je paráda, že pokud někdo chce jet rychleji, tak má možnost,” uvedl.

Souhlasí i další místní obyvatelé, kteří doufají, že nový pruh cyklostezce uleví. „Myslím si, že to smysl má a že to bude vhodné zejména pro rychlejší cyklisty,” řekl Novinkám cyklista z Prahy.

V novém cyklopruhu podél frekventované silnice jezdí jen zkušení sportovci. Foto: Novinky

„Vypadá to, že to smysluplné není, ale určitě se to využije, protože když tu chodí pěší, cyklisti i bruslaři, tak musíte hodně dávat pozor, aby někoho nesrazili,” uvedla další chodkyně.

Například Helebrant ale nevěří, že nový pruh přetížené cyklostezce pomůže. „Asi je to taková přidaná hodnota pro ty, kteří se chtějí dostat z centra směrem do Modřan, ale že by většina cyklistů, která využívá cyklostezku, jezdila na frekventované silnici, tak to si v českém prostředí moc představit nedokážu,” dodal.

Nejednoznačné značení nového pruhu pro cyklisty způsobovalo dopravní komplikace i zmatení řidičů. Foto: Novinky

Chaos kvůli chybějícímu značení

I když je nový pruh v úseku Modřanská na Podolském nábřeží vyznačený už několik týdnů, doposud mu chybí značení, které by jasně rozlišilo, že se jedná o ochranný jízdní pruh pro cyklisty.

Rozpaky řidičů způsobovalo také nesrozumitelné rozvržení vozovky, které několik týdnů neumožňovalo souběžnou jízdu cyklisty a dvou vozidel. Přilehlý jízdní pruh vedle nového cyklopruhu totiž nebyl pro auta dostatečně široký. Místo zákonem stanovených 2,5 až 2,75 metrů měl jen 1,9 metrů.

Nedostatek se podařilo odstranit upravením šířky pruhů až v úterý. „V určitých úsecích na Modřanské pruhy nebyly dokončeny kvůli tomu, že realizační firma měla technické potíže. Nejproblematičtější úseky jsou již hotové, celá komunikace se vším označením by měla být hotová do konce týdne,” uvedl jeho mluvčí Hofman.

Šířka jízdních pruhů je od úterý upravená tak, aby mohli po silnici jet souběžně cyklista a dvě vozidla. Foto: Novinky

Ochranný jízdní pruh oproti vyhrazenému pruhu pro cyklisty umožňuje řidičům motorových vozidel tuto část vozovky využívat v případech, kdy zde cyklisté právě nejedou.

Současné vedení magistrátu se v budování cyklostezek a ochranných pruhů zhlédlo. Na cyklodopravu město loni vynaložilo 170 milionů a letos plánuje využít dalších 122 milionů. Další finanční prostředky pak hodlá rozdělit jednotlivým městským částem.