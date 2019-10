Prašná brána má dostat přírodní barvu

V Praze 1 se rodí plán, jak omezit průjezd aut pod Prašnou bránou směrem do Hybernské ulice. Pokud by se silnice rozkopala, správci památky by chtěli odkryté podloží využít k průzkumu, a to jak archeologickému, tak ke stavebně-technickému. Ten je důležitý pro poznání míry zasolení základů. Pochází podle Kučery jak z moči psů, tak lidí, dále ze zimního solení a také z někdejší distribuce uhlí.