Praha vyřazuje tramvaje T6A5. V sobotu vyjedou naposled

„Pro fanoušky MHD jsme připravili rozloučení s tramvajemi s několika symbolickými odkazy. Je to téměř přesně 26 let od převzetí prvních dvou vozů, což bylo 24. června 1995. Tramvaje jsme poprvé do provozu nasadili právě na linku číslo 4, a to 6. listopadu 1995,” uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.