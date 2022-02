Praha sobě: Převod Džbánu byl v režii ODS. Prošetřit

„Dva čelní představitelé ODS se měli postarat, aby Praha získala maximum majetku z likvidovaných státních podniků na svém území. Namísto toho nechali jedny z nejcennějších pozemků prodat firmě svých spolustraníků v daňovém ráji. To je naprosto skandální,“ řekl Čižinský.

U jiných pozemků pražských státních podniků se pozemky městu převáděly zdarma. Jen u Džbánu se konala dražba, a to s jediným zájemcem, firmou Molepo, mezi jejímiž konečnými vlastníky je nyní pražský politik ODS Vladimír Schmalz, tehdejší šéf magistrátního výboru územního rozvoje.

Někdejší radní Udženija, která nyní vede kontrolní výbor městského zastupitelstva, postrádá podklady o nestandardním prodeji pozemků. A to i při jednání výboru o internetové petici Nechte Šárku dýchat s asi 11,5 tisíce podpisů, kterou ke Džbánu spustili zelení z Prahy 6. „Vyzvali jsme petenty a na minulém zastupitelstvu i pana Čižinského, aby předložili relevantní dokumenty, což do dneška neučinili,“ řekla v úterý Českému rozhlasu Udženija. Je otevřena šetření, jak likvidátor Kunt řešil prodej pozemků.

Kauzu Džbán oživilo počátkem roku oznámení společnosti Molepo, že oblíbené koupaliště zůstane zavřené kvůli havarijnímu stavu. Zároveň se firma dožadovala možnosti poblíž Džbánu stavět, což vzbudilo rozhořčené reakce. Podnět ke změně územního plánu v přírodním parku Šárka – Lysolaje na stavební parcely zamítli v pondělí radní, potvrdit to mají ve čtvrtek zastupitelé.

Udženija souhlasí s názorem Čižinského, že nejlepší by bylo získat pozemky u Džbánu do vlastnictví města. Podle Čižinského by se pozemky měly vykupovat za původní cenu asi 150 korun za metr čtvereční. Společnost Molepo v roce 2012 získala asi 180 tisíc metrů čtverečních za zhruba 53 milionů korun.