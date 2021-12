Policejní prezident Švejdar nuceně končí

Jan Švejdar skončí na konci března ve funkci policejního prezidenta a odchází do civilu. Rozhodnutí předcházela schůzka s budoucím ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Uvedl to Deník N. Podle důvěryhodného policejního zdroje Práva Rakušan po Švejdarovi chtěl, aby ve funkci skončil. Ani jeden z nich to ale ve čtvrtek nekomentoval.