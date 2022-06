Po 81 letech budou padlí letci konečně pohřbeni

Šestičlenná posádka usedla v noci 23. června 1941 do letadla Vickers Wellington a zamířila na Brémy. „Při zpáteční cestě ji napadl messerschmitt, který pilotoval Egmond Prinz zur Lippe-Weissenfeld. Bombardér se zřítil u obce Nieuwe Niedorp,“ popsal událost přední vojenský historik Jiří Rajlich. Pilot, letecké eso Luftwaffe (51 vítězství ve vzdušných soubojích), se také nedožil konce války, když v březnu 1944 zahynul při letecké nehodě.

Rodiče pěti Čechoslováků se až po válce oficiálně dozvěděli, že jejich synové padli v boji. „Rozumovi se tehdy poprvé dozvěděli, že Alois létal v Královském letectvu. Oni to jenom tušili. Raději se s nimi při svém odchodu ani nerozloučil, aby je neohrozil. V roce 1942 jeho maminku vyhodili z práce, tatínka poslali do internačního táboru ve Svatobořicích,“ nastínil Kunc, jenž se stará o pozůstalost válečného pilota.

„Po základní vojenské službě u armády zůstal a přihlásil se k letectvu. V roce 1939 utekl přes Polsko do Francie, kde se zapojil do cizinecké legie. Odtud se přesunul do Británie k 311. bombardovací peruti, kde jeho cesta bohužel skončila,“ zalitoval Kunc.