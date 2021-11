Opavská Breda se rozsvítila jak za starých časů. Přišly tisíce lidí

Obchodní dům je totiž už dlouho uzavřen a chátrá. Firma, která budovu vlastní, je v konkurzu a do budovy zatéká. Linda Bittová proto ve spolupráci s výtvarníkem Kurtem Gebauerem nejprve zorganizovala několik veřejných prohlídek této památky, aby se lidé podívali na její žalostný stav, a následně spustila finanční sbírku prostřednictvím jednoho z crowdfundingových portálů. Na nejnutnější náklady spojené se záchrannými pracemi se vybralo se přes 528 tisíc, tedy více než dvojnásobek cílové částky.

Rozsvícení fasády bylo symbolickým vyvrcholením úspěšné sbírky. „Bylo to pro mě nesmírně emotivní. Tušili jsme, že přijde hodně lidí, ale ten zájem předčil očekávání. S ohledem na aktuální situaci kolem pandemie jsme připravili na internetu videostream, aby to mohli Opavané sledovat doma, ale ukázalo se, že lidem osud Bredy není skutečně lhostejný a chtěli být u toho,“ řekla Bittová Právu po skončení akce.

Breda samozřejmě zůstane i nadále uzavřená, ovšem během každé adventní neděle až do Vánoc se její dveře vždy od 14 do 17 hodin otevřou a lidem bude zpřístupněno přízemí, kde vyrostl nazdobený vánoční strom. „Výzdobu připravily děti opavských mateřských a základních škol, které jsme oslovili. A podařilo se jim udělat skutečně nádhernou výzdobu,“ řekla Bittová.

Díky úspěchu finanční sbírky v nejbližších týdnech začnou nejen opravy hydroizolace střech, ale začnou také práce na odvodnění kopule. Veškeré zásahy podle Bittové budou samozřejmě konzultovány s památkáři a s konkursním správcem firmy, která budovu zatím vlastní. „Některé práce již bylo nutné provést, například opravu jedné části střechy, kde zatékalo pod kopuli do přízemí,“ uvedla Bittová.

Obchodní dům Breda je jednou z nejkrásnějších novodobých památek, které v Opavě zůstaly zachovány po druhé světové válce. Budovu, jejímž autorem je významný architekt Leopold Bauer. zprivatizoval zdejší kontroverzní podnikatel Kamil Kolek, kterému se ale podnikání nedařilo. Budova je roku 2012 uzavřena a chátrá. Firma, která ji vlastní, je v insolvenčním řízení. Současné vedení města Opavy ale vyslyšelo volání veřejnosti a aktuálně se chystá převod budovy do majetku města.

Město chce Bredu koupit za 39,5 milionu korun, rozhodovat by o tom měli zastupitelé již v prosinci. S využitím pro původní účely obchodního domu se nepočítá, spíše by zde mohlo vzniknout místo pro kulturní a společenské akce. V nedávné minulosti se hovořilo i o tom, že by zde mohla být zřízena expozice známé ochránkyně zvířat a spisovatelky Joy Adamsonové, která je opavskou rodačkou.