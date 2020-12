Omilostněný bodyguard zbil muže i zachránil tonoucí

Dokument zmiňuje minulost Vlachynského i důvody, proč by si výjimečný zásah, jakým udělení milosti je, zasloužil. Muž pracoval jako důstojník Ochranné služby Policie ČR, která zajišťuje ochranu ústavních činitelů a dalších lidí ve vysokých funkcích. Vlachynský sloužil v ochrance exministrů vnitra Milana Chovance (ČSSD) a Lubomíra Metnara (za ANO), jenž nyní šéfuje resortu obrany.

V době, kdy muž chránil Chovance, došlo k osudné rvačce před diskotékou v Otaslavicích na Prostějovsku. V noci se muž se speciálním výcvikem podle obžaloby zapojil do potyčky, přičemž poškozeného zaklekl a opakovaně jej udeřil pěstí. Napadený skončil v bezvědomí se zlomeným nosem, poraněnou čelistí, zlomenou spodinou očnice a strávil několik dní v nemocnici.

„Soud konstatoval, že bylo pouhou shodou šťastných náhod, že žadatel svým jednáním nezpůsobil poškozenému vážnější zranění, zejména v oblasti očí, která by mohla mít trvalé následky,“ připomněl Vlachynského prohřešek ministerský přípis.

Při projednávání případu navíc vyšlo najevo, že někdejší policista byl ten večer v ráži už před zmíněnou rvačkou. „Připomínám chování obžalovaného na diskotéce, kde dvě hodiny předtím naprosto bezdů­vodně napadl úderem jiného návštěvníka a složil ho k zemi. Je to stejný útok, jaký předvedl poté v souzené věci,“ citovalo tehdy Právo soudce.

„Žadatel je přesvědčen o tom, že dopad uloženého trestu na jeho profesní život je neadekvátní. Chtěl by vykonávat svou vysněnou práci a sloužit své zemi, neboť má elitní výcvik,“ napsala Benešová prezidentovi.

Jinou tvář ukázal potrestaný muž letos v srpnu, když pod­le Týdeníku policie zachránil před utonutím ženu z Hostivařské přehrady. Bezvládnou ženu vytáhl na břeh a zahájil úspěšnou resuscitaci. „Žena by pravděpodobně bez včasného zásahu žadatele nepřežila,“ zdůraznila Benešová.

Právě hrdinský čin podle všeho Vlachynskému výrazně pomohl. „Neboť se domnívám, že žadatel žil až do zmíněné události řádný život, řádně a příkladně vykonával své povolání, a nadto svou pohotovou reakcí dle dostupných informací zachránil lidský život,“ odůvodnila ministryně, proč prezidentovi poslala žádost nesplňující obvyklé podmínky.

Zeman bodyguardovi vyhověl a jeho odsouzení zahladil, což znamená, že díky tomu se jeho prohřešky nepromítnou ve výpisu z trestního rejstříku. Ani to však Vlachynskému dveře zpět do armády neotví­-rá. Mluvčí Generálního štábu AČR Magdalena Dvořáková řekla deníku Právo, že do služebního poměru člověk se zahlazeným odsouzením přijat být nemůže.