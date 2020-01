Odebírání dávek rodičům záškoláků? Školství je ostře proti návrhu Maláčové

Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) odebrat dávky rodičům záškoláků tvrdě narazil u ministerstva školství. Změna by se měla týkat návrhu zákona o přídavku na bydlení: MPSV plánuje sloučit příspěvek a doplatek na bydlení v jednu částku, na kterou by například neměli nárok ti, jejichž děti by měli sto zameškaných hodin za pololetí z nezdravotních důvodů.