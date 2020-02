O znásilnění žena nemluvila desítky let, pomohla jí setkání s vězni

Taková návštěva věznice pomohla i paní Renátě, která se stala obětí sexuálního násilí už jako dítě. „Pomohla mi uvědomit si, že já jsem za to nemohla, ale že jsem byla oběť,“ říká žena, které je dnes přes padesát let.

Renáta se s útokem setkala už ve 12 letech. Násilník byl z rodiny. „Tehdy se o takových věcech nemluvilo, bylo to tabu. Ale těch čtyřicet let to ve mně bylo, dusila jsem to v sobě,“ vypráví. Podruhé byla znásilněna ve čtrnácti. Ani tentokrát však nepadl žádný trest. „Já jsem nechtěla žádné soudy. Tenkrát mi maminka říkala, že to tak bude lepší,“ vzpomíná.